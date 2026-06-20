В Запорожье рассказали о ситуации в городе после взрывов

В Запорожье ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр после взрывов

В городе Запорожье ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр после взрывов. Об этом пишет ТАСС.

Движение ограничено из центра города в направлении острова Хортица. Местные власти предлагают объезжать через новый мост или плотину ДнепроГЭС.

Ранее сообщалось, что власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного им Запорожья. Там после ударов авиабомб начались перебои со светом и водой. Как рассказали военкоры, объекты инфраструктуры поразили управляемые фугасные авиабомбы (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).