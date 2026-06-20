Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:48, 20 июня 2026Бывший СССР

В Запорожье рассказали о ситуации в городе после взрывов

В Запорожье ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр после взрывов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zaporizhzhia Region Military Administration / Handout via Reuters

В городе Запорожье ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр после взрывов. Об этом пишет ТАСС.

Движение ограничено из центра города в направлении острова Хортица. Местные власти предлагают объезжать через новый мост или плотину ДнепроГЭС.

Ранее сообщалось, что власти Украины проводят частичную эвакуацию жителей подконтрольного им Запорожья. Там после ударов авиабомб начались перебои со светом и водой. Как рассказали военкоры, объекты инфраструктуры поразили управляемые фугасные авиабомбы (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский избавился от отобранного у него польского ордена

    На Западе посетовали на отвлекающий Украину и Польшу скандал с Зеленским

    В Запорожье рассказали о ситуации в городе после взрывов

    Нетаньяху приказал прекратить атаки на Ливан

    У жены испанского премьера забрали паспорт и отправили ее под суд

    Российский флаг появился на чемпионском параде клуба НХЛ

    Посредничество ЕС в переговорах по Украине назвали наркотическим бредом

    В ФРГ назвали неподходящим момент для обсуждения форматов и участников диалога с Россией

    Двух офицеров спецназа Украины ликвидировали на Запорожье за неделю

    Эксперт раскрыл роль НАТО при управлении дронами ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok