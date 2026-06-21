21 июня в России профессиональный праздник отмечают специалисты кинологических подразделений МВД, а вместе с ними и все гражданские кинологи. Кроме того, во всем мире в этот день вспоминают о пользе йоги и делают селфи. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники приходятся на 21 июня.

Праздники в России

День кинологических подразделений МВД России

С 2004 года 21 июня в России отмечается День кинологических подразделений МВД РФ. Несмотря на то, что это праздник «министерский», своим его считают и гражданские собаководы — и называют кратко: День кинолога.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Собаки помогают полиции раскрывать преступления в России с 1906 года. А самого известного пса-полицейского звали Треф — этот доберман-пинчер помог раскрыть больше 1500 дел.

Праздники в мире

Международный день йоги

С 2015 года 21 июня весь мир отмечает День йоги — его годом ранее учредила Генассамблея ООН, чтобы люди могли больше узнать о том, как полезна эта практика и как внедрять ее в свою жизнь. Дату выбрали не случайно: чаще всего именно на 21 июня выпадает день летнего солнцестояния — самый длинный световой день.

День селфи

День селфи — третий неофициальный праздник в году, посвященный фотографии самого себя на фронтальную камеру смартфона или фотоаппарат (еще есть День музейного селфи и День селфи в библиотеке, которые отмечают в январе).

Точно неизвестно, кто и когда учредил этот праздник, но его связывают с проведением Национального дня селфи в США в 2014 году. С тех пор этот тренд подхватил весь мир.

Фото: PxHere

Какие еще праздники отмечают в мире 21 июня

Всемирный день гуманизма;

Международный день скейтбординга;

Всемирный день гидрографии.

Какой церковный праздник 21 июня

День памяти великомученика Феодора Стратилата

Согласно преданию, святой Феодор происходил из города Евхаит (ныне территория Турции) и был воеводой (по-гречески — «стратилатом») в городе Гераклее у Черного моря. Наблюдая за его праведной и кроткой жизнью, многие язычники принимали христианство. Узнав об этом, император Ликиний прибыл в Гераклею, чтобы заставить Феодора поклониться идолам. Святой остался непоколебим, за что его подвергли жестоким мучениям.

Феодора распяли на кресте, но ночью ангел явился мученику, снял его с креста и исцелил. Утром слуги Ликиния, увидев мученика совершенно здоровым, приняли христианство. За ними веру приняли толпы простых людей. Узнав об этом, Ликиний приказал обезглавить святого Федора.

Какие еще церковные праздники отмечают 21 июня

Дeнь пaмяти Григория Златорунского, пресвитера;

День памяти Святителя Феодора, епископа Ростовского и Суздальского;

День иконы Божией матери Ярославской.

Приметы на 21 июня

Фото: PxHere

Если небо в ночь на 21 июня звездное — по осени будет много грибов.

Если утром много росы — день будет ясным.

Если подумать о плохом в этот день, оно обязательно сбудется.

Кто родился 21 июня

21 июня — день рождения основателя и солиста группы «Кино» Виктора Цоя. Музыкальный коллектив он собрал в 1981 году, изначально его название было «Гарин и Гиперболоиды». Продержалось оно всего год — и превратилось в привычное всем «Кино». Цой объяснял это тем, что хотел дать группе более «емкое и синтетическое» название.

Фото: Александр Чумичев, Александр Шогин / ТАСС

Виктор Цой написал почти все тексты песни и музыку для коллектива. Именно он — автор и исполнитель легендарных композиций «Звезда по имени Солнце», «Мы ждем перемен!», «Группа крови».

Принц Уильяму — будущий король Великобритании. Он — законно первый в очереди на королевский престол после своего отца, нынешнего короля страны Карла III. В подтверждении этого правитель пожаловал своему сыну титул принца Уэльского, которым долгие годы обладал сам: по древней традиции, его могут получить только прямые наследники короны.

В Британии Уильяма очень любят — в первую очередь благодаря его близости к народу. Например, в детстве он ходил в школу, а не учился на дому, как это предполагала традиция.

Кто еще родился 21 июня