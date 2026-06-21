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12:05, 21 июня 2026Россия

625-граммовый младенец пострадал в аварии со скорой помощью

Недоношенный 625-граммовый младенец на ИВЛ пострадал в аварии со скорой помощью в Находке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Госавтоинспекция Находки»

Недоношенный 625-граммовый младенец пострадал в аварии со скорой помощью в Приморском крае. Как сообщает Telegram-канала Baza, ДТП произошло в Находке.

«51-летний водитель "Тойоты" врезался в машину скорой помощи, которая ехала с включенным сигналом. В салоне медики перевозили недоношенного малыша весом всего 625 граммов, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — говорится в публикации.

После аварии младенца эвакуировали с места происшествия в критическом состоянии в неонатальный центр на вертолете. Пострадавших врачей скорой помощи также отправили в больницу на осмотр.

Ранее в Саратовской области произошло фатальное ДТП, которое не пережили шесть человек. Неподалеку от села Васильевка столкнулись легковые автомобили Renault Logan и Hyundai Accent.

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