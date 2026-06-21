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13:35, 21 июня 2026Мир

Британия опровергла прием беженцев с Украины в армию

Замглавы МО Бейли: Британия не принимает украинцев в армию королевства
Вячеслав Агапов

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Британия не принимает украинских беженцев в армию королевства. Подобные сообщения опроверг замглавы министерства обороны (МО) Кэлвин Бейли, его цитирует ТАСС.

По словам министра, действующие законы позволяют наем в ряды вооруженных сил (ВС) королевства только граждан Великобритании, Ирландии или стран Содружества. Исключения сделаны лишь для непальцев, которые служат в Гуркхской бригаде в составе британской армии на протяжении более 200 лет. Украинцам такой возможности не предоставляли. У правительства сейчас также нет планов менять требования о гражданстве для лиц, желающих вступить в вооруженные силы страны.

В рамках спонсорской программы Homes for Ukraine в Великобританию переехали более 170 тысяч украинцев. Для переезда беженцы должны иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют им проживание или же оплату жилья. Гражданам королевства, которые принимают у себя беженцев, правительство выплачивает 350 фунтов (460 долларов) в месяц.

Ранее глава баварского правительства и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер предложил прекратить выплаты украинским беженцам в рамках социальной помощи Bürgergeld. Пересмотр системы субсидий необходим, в том числе для изыскания средств на проведение налоговой реформы в стране. Он указал на необходимость активизировать депортацию мигрантов и стимулировать добровольное возвращение иностранцев на родину, что, по его мнению, также поможет сократить государственные расходы.

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