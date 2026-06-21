Глава «Газпром-медиа» дал несколько советов блогерам

Глава «Газпром-медиа» Жаров посоветовал блогерам на Rutube регулярно публиковать контент

Гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров дал советы блогерам, которые хотели бы стать популярными на видеохостинге Rutube. Рекомендациями он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Глава холдинга посоветовал регулярно публиковать контент, работать с удержанием внимания зрителей и их вовлеченностью, качественно оформлять канал, а также использовать мультиплатформенный подход с адаптацией контента при переносе с других площадок. Кроме того, Жаров призвал блогеров постоянно изучать аналитику канала, чтобы понимать, какие форматы наиболее эффективны.

Также медиаменеджер порекомендовал обращать внимание на подсказки по продвижению контента самой платформы, например, курсы или обучающие видео. «Мы строим комьюнити (...) и открыты к новым идеям. Только живое взаимодействие дает настоящий рост», — добавил Жаров.

Ранее глава «Газпром-медиа» назвал три главных качества россиян. К ним он отнес справедливость, стойкость и широту души.