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14:50, 21 июня 2026Мир

Иран пригрозил США выходом из переговоров

Tasnim: Иран откажется от переговоров, если Израиль продолжит боевые действия в Ливане
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reuters

Иран пригрозил США выходом из переговоров и намерен отказаться от них, если Израиль продолжит боевые действия в Ливане. Об этом в своем Telegram-канале со ссылкой на неназванный источник сообщило издание Tasnim.

«Снятия морской блокады недостаточно для открытия Ормузского пролива. Источник, близкий к переговорной команде, сообщил, что если преступления Израиля в Ливане продолжатся и территориальная целостность Ливана не будет гарантирована, никаких переговоров по другим вопросам не будет», — сказано в публикации.

Источник добавил также, что для снятия Тегераном блокады с Ормузского пролива Соединенным Штатам и их региональным союзникам придется выполнить все перечисленные в соглашении пункты.

Иран 20 июня вновь закрыл проход через Ормузский пролив для нефтяных танкеров и торговых судов. Решение было принято в ответ на агрессию Израиля против Ливана и нарушение Соединенными Штатами положения меморандума о взаимопонимании по прекращению войны.

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