Напряженность между Украиной и Польшей назвали войной

Экс-президент Польши Коморовский назвал скандал с Украиной медальной войной

Напряженность в отношениях между Варшавой и Киевом назвали войной. Так скандал, связанный с лишением президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла охарактеризовал в интервью Polsat News экс-президент Польши Бронислав Коморовский.

«Оба президента упорно работали над тем, чтобы навредить польско-украинским отношениям и вытащить на поверхность проблемы, унаследованные от истории. Они несут ответственность за то, что происходит сегодня. Ясно, что разразилась, так сказать, медальная война», — сказал Коморовский.

Он дал понять, что единственным последствием этого конфликта станет ущерб, нанесенный с его помощью двусторонним отношениям.

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименования «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).