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22:01, 21 июня 2026Мир

Одна страна подняла в небо истребители НАТО у границы с Украиной

Румыния в ночь на 21 июня подняла в небо истребители НАТО из-за БПЛА у границы с Украиной
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

В ночь на 21 июня Румыния подняла в небо два истребителя НАТО после обнаружения вблизи границы с Украиной группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте Министерства национальной обороны Румынии.

«Для мониторинга воздушной обстановки с 86-й авиабазы в Борче были подняты два истребителя Eurofighter Typhoon британских ВВС, находящихся на дежурстве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства», — отмечает ведомство.

Сигналы беспилотников были выявлены в 22 километрах к северо-востоку от города Вилково в Одесской области.

Румынским военным командным центром была проанализирована информация и принято решение уведомить экстренные службы о необходимости оповещения населения на севере уезда Тулча в исторической области Добруджа.

В Минобороны подчеркнули, что информации о несанкционированном пересечении беспилотниками воздушного пространства или о падении БПЛА на территории страны не было.

Ранее же Швеция дважды поднимала в воздух истребители JAS 39 Gripen для сопровождения российских самолетов над Балтийским морем.

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