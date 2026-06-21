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10:02, 21 июня 2026Россия

Паромные перевозки через Керченскую переправу приостановили

Оперштаб Кубани: Паромные перевозки через Керченскую переправу приостановлены
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Паромные перевозки через Керченскую переправу приостановлены на некоторое время. Об этом передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Кубани.

«С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», — отмечается в сообщении.

Оперштаб призвал водителей большегрузного транспорта использовать трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Ранее паром «Панагия» был атакован беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины на Керченской переправе.

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