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15:40, 21 июня 2026Экономика

Происхождение нефтяного пятна на побережье Каспийского моря объяснили

«Азнефть»: Загрязнение в районе пляжа Дюбенди связано с повреждением нефтепровода
Вячеслав Агапов

Фото: BigTunaOnline / Shutterstock / Fotodom

Нефтяное загрязнение в районе пляжа Дюбенди на побережье Каспийского моря связано с повреждением одного из подводных нефтепроводов производственного объединения «Азнефть». Происхождение пятна объяснили «Интерфакс» в Госнефтекомпании Азербайджана.

По данным компании, после выявления источника утечки прокачку сырья по этому трубопроводу сразу же остановили. Водолазы обнаружили механические повреждения, которые мог вызвать контакт с внешним предметом, предположительно якорем.

«После обнаружения повреждения начались ремонтно-восстановительные работы. До их завершения поврежденный трубопровод остается выведенным из эксплуатации, что исключает дальнейшее попадание нефти в море», — пояснили в «Азнефти».

Работы по ликвидации последствий инцидента, включая очистку морской акватории и прибрежной территории ведут совместно в компании и МЧС страны.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что все утечки нефти, возникшие после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Туапсе, остановлены. «Сразу хочу сказать, что все остановлено и сейчас излияний не происходит», — подчеркнул глава ведомства.

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