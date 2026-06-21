Риттер: Мелитополь обесточило после атаки дронов ВСУ

Мелитополь обесточило после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об атаке рассказал ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По словам бывшего разведчика, украинские войска атаковали Мелитополь в Запорожской области в ночь его приезда. В результате населенный пункт остался без электричества на весь следующий день.

Риттер уже сообщал, что ВСУ атаковали Старобельск в момент его приезда в город. После ударов украинских БПЛА его оперативно эвакуировали из города. «Когда уже прибыл в Старобельск, было два громких взрыва. Сначала сказали, что это просто сработала ПВО. Меня быстро оттуда увезли, оказалось, что это действительно было попадание украинских дронов», — сообщил он.

Ранее, 3 июня, ВСУ нанесли удар по школе в Мелитополе, 30 сотрудников учебного заведения эвакуировали, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. От осколков сбитого беспилотника произошло возгорание кровли здания, которое было оперативно ликвидировано силами управления МЧС России по региону.