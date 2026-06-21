Шансы Месси забить в матче с Австрией оценили коэффициентом 1,85

Букмекеры оценили шансы нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси забить в матче ЧМ-2026 с командой Австрии. Об этом сообщает Betonemobile.

Наиболее вероятным исходом матча считается победа аргентинцев. Сделать ставку на нее можно с коэффициентом 1,57. Ничья оценивается котировкой 3,95, а победа Австрии — 6,40. Также можно поставить на то, забьет ли Месси в ворота австрийцев. Ставки на гол 39-летнего форварда принимаются с коэффициентом 1,85.

Матч ЧМ-2026 Аргентина — Австрия пройдет 22 июня в Арлингтоне, США. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что россиянин выиграл 436 миллионов рублей на матче Бразилия — Гаити. Он поставил на то, что в этой игре будет забито менее четырех мячей. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу сборной Бразилии.