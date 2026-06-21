Трамп заявил о скорой отставке Стармера

Трамп: Стармер в скором времени уйдет в отставку

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в скором времени уйдет в отставку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах: иммиграции и энергетики (откройте добычу нефти в Северном море!). Желаю ему всего наилучшего!» — написал американский лидер.

Ранее глава МИД Великобритании Иветт Купер призвала Кира Стармера уйти в отставку.

По данным The Independent, британский политик думает над уходом со своей должности, к чему его призывает кабмин.

