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17:27, 21 июня 2026Мир

Трамп заявил о скорой отставке Стармера

Трамп: Стармер в скором времени уйдет в отставку
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Isabel Infantes / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в скором времени уйдет в отставку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах: иммиграции и энергетики (откройте добычу нефти в Северном море!). Желаю ему всего наилучшего!» — написал американский лидер.

Ранее глава МИД Великобритании Иветт Купер призвала Кира Стармера уйти в отставку.

По данным The Independent, британский политик думает над уходом со своей должности, к чему его призывает кабмин.

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