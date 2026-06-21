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12:39, 21 июня 2026Мир

В Европе назвали возможное последствие поддержки Украины

Мема: Россия не имела ни малейшего намерения атаковать Европу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Россия не планировала нападать на европейские страны, однако может раздумывать об этом сейчас. Такое возможное последствие поддержки Украины назвал на своей странице в X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Датское правительство недавно сделало заявление, что Украина сражается от имени Европы и борется за ее безопасность. Мол, если Россию отпугнуть с помощью Киева, то она никогда не решится атаковать Европу. Это большое заблуждение: Россия вот-вот атакует Европу именно из-за того, что военная поддержка, предоставляемая Украине, влечет за собой лишение жизни российских граждан», — констатировал Мема.

Он добавил, что Россия не имела ни малейшего намерения нападать на страны континента и разрывать с ними дипломатические связи. Однако теперь Москва сталкивается с экзистенциальными угрозами со стороны ЕС.

«Удивительно, что и по сей день считается, что поддержку Украине нужно оказывать любой ценой. Это опасное время для Европы, и европейцы никого не могут винить в этом, кроме самих себя», — заключил политик.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО. Он добавил, что Украину рассматривают как «ударный кулак» европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса.

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