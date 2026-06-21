В Польше узнали об оскорблениях от Зеленского в личных беседах

Журналистка Бойке: Зеленский в личных беседах посылал к черту Польшу и ее граждан

Президент Украины Владимир Зеленский в личных беседах посылал к черту Польшу и ее граждан. Об этом сообщила журналистка польского телевидения Арлета Бойке на YouTube-канале Kanał Zero со ссылкой на источники в его окружении.

«Когда к Зеленскому приходили люди и говорили, чтобы он не называл это украинское подразделение в честь УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России), что это раздражает поляков, глава киевского режима ответил: "К черту Польшу и поляков"», — заявила журналистка.

20 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Такое действие последовало после решения последнего присвоить одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименования «имени героев УПА».