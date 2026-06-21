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07:51, 21 июня 2026Экономика

В стране ЕС сделали необычное заявление по поводу российского газа

SPP: Отказ ЕС от российского газа лишь создаст зависимость от поставок СПГ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Отказ стран Европейского союза (ЕС) от поставок газа из России лишь создаст зависимость от сжиженного природного газа (СПГ) и не приведет к диверсификации. С необычным заявлением выступила словацкая государственная энергетическая компания SPP в интервью РИА Новости.

«В связи с запретом на поставки российского газа на протяжении долгого времени мы обращаем внимание на то, что исключение одного источника из предложения европейского энергетического микса мы не считаем диверсификацией. Это является созданием зависимости от другого источника», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что такой подход создает дополнительные риски в вопросе ценообразования, поскольку СПГ чаще покупают те страны, которые готовы платить больше.

Ранее SPP сообщила, что поставки из России покроют большую часть потребностей в газе в Словакии в 2026 году.

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