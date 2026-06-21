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Забота о себе
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17:30, 21 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предостерег некоторых россиян от сна под вентилятором

Терапевт Вечтомов: Сон под вентилятором повышает риск развития респираторных инфекций
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов рассказал, когда не стоит спать под включенным вентилятором. На эту тему он побеседовал с «Лентой.ру».

По словам специалиста, сам по себе сон под работающим вентилятором не представляет опасности для здорового человека. Более того, постоянная циркуляция воздуха помогает легче переносить высокую температуру в помещении, уменьшает ощущение духоты и помогает лучше уснуть.

Однако врач предупредил, что использовать вентилятор по ночам следует с осторожностью. «Основная проблема заключается не в самом приборе, а в постоянном потоке холодного воздуха. Если вентилятор направлен непосредственно на человека всю ночь, слизистые оболочки носа и горла постепенно пересыхают. В результате их защитные свойства снижаются, а риск развития респираторных инфекций повышается», — предостерег Вечтомов. Он добавил, что особенно опасно это для людей с аллергическим ринитом и хроническими заболеваниями носоглотки.

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Еще один возможный побочный эффект связан с воздействием прохладного воздуха на мышцы, добавил доктор. По его словам, длительное локальное охлаждение способно спровоцировать мышечный спазм. Чаще всего люди жалуются на скованность в области шеи, плечевого пояса или поясницы после сна под сильным потоком воздуха. Кроме того, при хронических заболеваниях суставов такой режим может вызвать обострение болевого синдрома, пояснил врач.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал о влиянии жары на пищеварение и аппетит. По его словам, летом человеку часто меньше хочется есть, что является нормой.

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