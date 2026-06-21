Врач предостерег некоторых россиян от сна под вентилятором

Терапевт Вечтомов: Сон под вентилятором повышает риск развития респираторных инфекций

Терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов рассказал, когда не стоит спать под включенным вентилятором. На эту тему он побеседовал с «Лентой.ру».

По словам специалиста, сам по себе сон под работающим вентилятором не представляет опасности для здорового человека. Более того, постоянная циркуляция воздуха помогает легче переносить высокую температуру в помещении, уменьшает ощущение духоты и помогает лучше уснуть.

Однако врач предупредил, что использовать вентилятор по ночам следует с осторожностью. «Основная проблема заключается не в самом приборе, а в постоянном потоке холодного воздуха. Если вентилятор направлен непосредственно на человека всю ночь, слизистые оболочки носа и горла постепенно пересыхают. В результате их защитные свойства снижаются, а риск развития респираторных инфекций повышается», — предостерег Вечтомов. Он добавил, что особенно опасно это для людей с аллергическим ринитом и хроническими заболеваниями носоглотки.

Еще один возможный побочный эффект связан с воздействием прохладного воздуха на мышцы, добавил доктор. По его словам, длительное локальное охлаждение способно спровоцировать мышечный спазм. Чаще всего люди жалуются на скованность в области шеи, плечевого пояса или поясницы после сна под сильным потоком воздуха. Кроме того, при хронических заболеваниях суставов такой режим может вызвать обострение болевого синдрома, пояснил врач.

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