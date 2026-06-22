Гость интервью Собчак обвинил ее в неподготовленности и желании быть «доминантной маткой»

Основатель Hardcore Сульянов заявил о неподготовленности Собчак к интервью с ним

Основатель промоушена единоборств Hardcore Анатолий Сульянов заявил, что журналистка Ксения Собчак, взявшая у него интервью в 2024 году, во многом была не подготовлена к беседе. Впечатлениями от разговора он поделился с проектом «Макарена», ролик вышел в «VK Видео».

По словам Сульянова, ведущая спрашивала о фактах его биографии, которые на самом деле не имели к нему никакого отношения. По мнению предпринимателя, тем самым журналистка продемонстрировала абсолютную неподготовленность к беседе. «Она уже от бессилия, когда в 10-й раз это происходит, поворачивается к своей съемочной группе и говорит: "Значит, мы кого-то сегодня уволим"», — рассказал он.

Гость Собчак также пожаловался на то, что из итогового интервью были вырезаны многие сцены. Кроме того, Сульянов выразил мнение, что журналистка желала предстать в беседе с ним в образе «доминантной матки».

Ранее о том, как прошло интервью у Собчак, рассказал известный блогер Игорь Синяк. Он заявил, что журналистка нервничала из-за своего макияжа.