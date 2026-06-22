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01:01, 22 июня 2026Бывший СССР

Готовность Европы завершить конфликт на Украине оценили

Госсекретарь СБ Белоруссии Вольфович: Европа не готова завершать конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Вольфович

Александр Вольфович. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Европа не только не готова завершать конфликт на Украине, но и делает все, чтобы он продолжался. Об этом ТАСС со ссылкой на телеканал «Беларусь-1».

Вольфович призвал стороны сесть за стол переговоров. «Но, к сожалению, Европа — мы видим это по их поступкам, по их делам — к этому не готова. Она делает все возможное, чтобы этот конфликт продолжался», — сказал он. По его словам, Белоруссия выступает за добрососедские отношения и за мирный диалог.

17 июня Вооруженные силы Украины атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, которая ехала на отдых в Геленджик через Брянскую область. В результате атаки ударного беспилотника пострадали восемь человек, шестеро из них — дети.

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