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15:31, 22 июня 2026Культура

Режиссер сериала с Ефремовым отреагировал на срыв съемок

Режиссер сериала с освободившимся Ефремовым Кальварский не стал комментировать срыв съемок
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Режиссер Сергей Кальварский, который должен был снимать сериал с Михаилом Ефремовым в главной роли, отреагировал на слухи об отмене проекта. В интервью «Газете.Ру» постановщик заявил, что не может комментировать эту тему.

По его словам, он не вправе комментировать новости о том, что проект отменен из-за недостатка финансирования.

«По условиям контракта я не могу комментировать этот вопрос», — заявил он.

В феврале текущего года Кальварский анонсировал новый сериал «Кукольник», который должен был стать первым для Ефремова после его освобождения из колонии по УДО. Сообщалось, что в проекте также примут участие Иван Янковский и Аглая Тарасова, но затем появилась информация, что начало съемок пришлось отложить.

Ранее певица Любовь Успенская восхитилась игрой Ефремова в первом спектакле после освобождения. Артистка рассказала, что однажды обсуждала с артистом трагические события его жизни и посоветовала вернуться на сцену.

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