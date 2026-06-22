Стала известна судьба программы «Человек и закон»

«Царьград»: После смерти Пиманова «Человек и закон» продолжит выходить

После ухода из жизни российского журналиста и продюсера Алексея Пиманова программа «Человек и закон», чьим бессменным ведущим он был, перестала выходить в эфир. Подробностями о дальнейшей судьбе передачи поделился «Царьград».

Пиманов вел программу на протяжении 30 лет, так что неудивительно, что проект столь прочно ассоциировался с его именем. После кончины журналиста у зрителей возник резонный вопрос — продолжит ли программа свое существование без него? Издание получило утвердительный ответ.

«Программа будет и дальше выходить. Хоть с Пимановым и связана большая часть эфиров, "Человек и закон" — не его авторский проект. На самом деле, программа выходила с 1970 года. Алексею Викторовичу в момент премьеры было всего 8 лет. Да и торговая марка принадлежит ООО "Телекомпания Останкино"», — рассказал источник, близкий к съемочному процессу программы.

Летом «Человек и закон» по сложившейся традиции сделает перерыв, однако уже осенью встанет вопрос о новом ведущем. В качестве главных кандидатов на эту роль рассматриваются сыновья Пименова, Денис и Артем, которые могут быть соведущими, а также адвокат Павел Астахов.

Об уходе из жизни телеведущего стало известно 23 апреля. Его не стало из-за острого инфаркта.