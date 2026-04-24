Названа точная причина смерти телеведущего Пиманова

Вдова Пиманова Погодина заявила, что причиной его смерти стал острый инфаркт

Вдова ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова Ольга Погодина назвала точную причину его смерти. Ее комментарий передает ТАСС.

По словам Погодиной, Пиманова не стало из-за острого инфаркта.

Ранее о смерти Пиманова высказался президент России Владимир Путин. Он назвал кончину ведущего большой потерей для российской журналистики. Также глава государства заявил, что Пиманов олицетворял современное отечественное телевидение.

До этого смерть телеведущего прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что Пиманов был ответственным и принципиальным человеком.

О смерти Пиманова стало известно вечером 23 апреля. Об этом сообщил Первый канал. Телеведущему было 64 года.