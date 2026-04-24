11:23, 24 апреля 2026

Названа точная причина смерти телеведущего Пиманова

Вдова Пиманова Погодина заявила, что причиной его смерти стал острый инфаркт
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вдова ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова Ольга Погодина назвала точную причину его смерти. Ее комментарий передает ТАСС.

По словам Погодиной, Пиманова не стало из-за острого инфаркта.

Ранее о смерти Пиманова высказался президент России Владимир Путин. Он назвал кончину ведущего большой потерей для российской журналистики. Также глава государства заявил, что Пиманов олицетворял современное отечественное телевидение.

До этого смерть телеведущего прокомментировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что Пиманов был ответственным и принципиальным человеком.

О смерти Пиманова стало известно вечером 23 апреля. Об этом сообщил Первый канал. Телеведущему было 64 года.

