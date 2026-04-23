22:01, 23 апреля 2026Интернет и СМИ

Путин прокомментировал смерть журналиста Пиманова

Путин назвал смерть Пиманова большой потерей для всей отечественной журналистики
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал смерть журналиста Алексея Пиманова, назвав его уход большой потерей для родных, близких, коллег и всей отечественной журналистики. Текст письма опубликован на сайте Кремля.

«Алексея Викторовича (...) по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», — говорится в сообщении.

По данным Первого канала, причиной смерти Пиманова стала остановка сердца. Журналисту было 64 года. Алексей Пиманов сделал многое для развития российской журналистики, снял и срежиссировал более 100 документальных фильмов. Также с 2013 года он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». В него сегодня входят одноименная газета, а также телеканал и радио «Звезда».

