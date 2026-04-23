Путин прокомментировал смерть журналиста Пиманова

Путин назвал смерть Пиманова большой потерей для всей отечественной журналистики

Президент России Владимир Путин прокомментировал смерть журналиста Алексея Пиманова, назвав его уход большой потерей для родных, близких, коллег и всей отечественной журналистики. Текст письма опубликован на сайте Кремля.

«Алексея Викторовича (...) по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение», — говорится в сообщении.

По данным Первого канала, причиной смерти Пиманова стала остановка сердца. Журналисту было 64 года. Алексей Пиманов сделал многое для развития российской журналистики, снял и срежиссировал более 100 документальных фильмов. Также с 2013 года он возглавлял медиахолдинг «Красная звезда». В него сегодня входят одноименная газета, а также телеканал и радио «Звезда».