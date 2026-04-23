20:26, 23 апреля 2026

Лавров прокомментировал смерть телеведущего Пиманова

Лавров выразил соболезнования АО «Красная Звезда» в связи со смертью Пиманова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Алексей Пиманов. Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал смерть ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. Текст его письма опубликовал российский МИД в Telegram.

«От имени коллектива Министерства иностранных дел и от себя лично выражаю самые глубокие и искренние соболезнования в связи с кончиной Президента АО "Творческое объединение "Красная Звезда" Алексея Викторовича Пиманова», — говорится в послании Лаврова.

Он назвал смерть Пиманова тяжелой утратой для российской журналистики. Министр также заявил, что телеведущий был человеком высокой ответственности и принципов.

Глава МИД подчеркнул, что телеведущий внес значительный вклад в развитие российской медиасферы. Он также добавил, что те, кто знал Пиманова, всегда будут его помнить.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил родным Пиманова телеграмму с соболезнованиями. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

О смерти Пиманова стало известно вечером 23 апреля. Ведущему было 64 года.

