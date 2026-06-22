В Эстонии рассказали еще об одном упавшем дроне ВСУ

ERR: Упавший в Эстонии дрон был начинен пятью килограммами взрывчатки

Упавший в Эстонии украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был начинен пятью килограммами взрывчатки. Об этом заявил Департамент полиции безопасности республики, передает ERR.

Отмечается, что обломки беспилотника нашел местный житель в поселке Рыуге. Взрывчатка была обезврежена прибывшими взрывотехниками.

«Этот человек обнаружил беспилотник в высокой траве во время кошения. Некоторые части беспилотника были также найдены на дереве, так что, по-видимому, он упал оттуда», — заявил начальник отдела Службы внутренней безопасности Харрис Пуусепп.

Ранее глава МИД республики Маргус Цахкна заявил, что Эстония не требует у Украины прекратить атаки по России через свое воздушное пространство, а Москва якобы «намеренно подталкивает» украинские беспилотники на территорию НАТО.