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18:28, 22 июня 2026Бывший СССР

В Эстонии рассказали еще об одном упавшем дроне ВСУ

ERR: Упавший в Эстонии дрон был начинен пятью килограммами взрывчатки
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Упавший в Эстонии украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был начинен пятью килограммами взрывчатки. Об этом заявил Департамент полиции безопасности республики, передает ERR.

Отмечается, что обломки беспилотника нашел местный житель в поселке Рыуге. Взрывчатка была обезврежена прибывшими взрывотехниками.

«Этот человек обнаружил беспилотник в высокой траве во время кошения. Некоторые части беспилотника были также найдены на дереве, так что, по-видимому, он упал оттуда», — заявил начальник отдела Службы внутренней безопасности Харрис Пуусепп.

Ранее глава МИД республики Маргус Цахкна заявил, что Эстония не требует у Украины прекратить атаки по России через свое воздушное пространство, а Москва якобы «намеренно подталкивает» украинские беспилотники на территорию НАТО.

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