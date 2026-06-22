В МИД оценили итоги выборов в Армении

Захарова: Выборы показали, что в Армении нет однозначной поддержки сближения с Западом

Парламентские выборы в Армении показали, что в республике нет однозначной поддержки курса на сближение с Западом. Итоги голосования оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Прошедшие выборы наглядно показали, что в армянском обществе нет однозначной поддержки такого неосмотрительного сближения с Западом», — заявила дипломат.

Она добавила, что итоги выборов продемонстрировали запрос среди граждан Армении на укрепление отношений с Россией.

Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. По итогам голосования в парламент Армении прошли три политические силы — партия «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна, а также оппозиционные блоки «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна и «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна.