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16:38, 22 июня 2026Бывший СССР

В МИД оценили итоги выборов в Армении

Захарова: Выборы показали, что в Армении нет однозначной поддержки сближения с Западом
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure via Reuters

Парламентские выборы в Армении показали, что в республике нет однозначной поддержки курса на сближение с Западом. Итоги голосования оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Прошедшие выборы наглядно показали, что в армянском обществе нет однозначной поддержки такого неосмотрительного сближения с Западом», — заявила дипломат.

Она добавила, что итоги выборов продемонстрировали запрос среди граждан Армении на укрепление отношений с Россией.

Парламентские выборы прошли в Армении 7 июня. По итогам голосования в парламент Армении прошли три политические силы — партия «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна, а также оппозиционные блоки «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна и «Армения» бывшего президента страны Роберта Кочаряна.

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