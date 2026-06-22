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15:32, 22 июня 2026Мир

В Польше раскрыли договоренность Зеленского и Дуды об УПА и военной помощи

Кульпа: Зеленский нарушил договоренности с Дудой по УПА и ударил по отношениям
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Между президентами Польши и Украины Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским в 2021 году существовала устная договоренность, согласно которой Киев обязывался не героизировать Украинскую повстанческую армию (УПА, признана экстремистской и запрещена в России), взамен Варшава предоставляла гарантии помощи в случае военного нападения. Об этом заявил бывший секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа, передает Telegram-канал «КИЇВ24».

По словам Кульпы, нынешнее решение Зеленского о присвоении одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ наименования «имени героев УПА» нанесло серьезный удар по двусторонним отношениям и не оставляет «хорошего выхода» из сложившейся ситуации.

Экс-делегат отметил, что украинскому лидеру следовало проконсультироваться с Варшавой перед принятием такого решения. Он также подчеркнул, что историческая тематика все чаще используется как инструмент политической борьбы, хотя важнейшей ценностью для обоих народов остаются добрососедские отношения и именно на них следует делать акцент.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла. Это произошло после того, как украинский лидер присвоил одному из подразделений украинской армии имя «героев УПА». Вскоре Зеленский демонстративно избавился от награды, отослав ее по почте в Варшаву.

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