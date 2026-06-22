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Забота о себе
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12:30, 22 июня 2026Забота о себе

Врач рассказала об изменениях в теле после 35 лет и посоветовала сдать пять анализов

Врач Махаджан: После 35 наступает критический момент для организма
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ann Kosolapova / Shutterstock / Fotodom

Врач-лаборант Шелли Махаджан рассказала, какие изменения в теле происходят после 35 лет, и посоветовала сдать пять анализов. Ее слова цитирует издание The Times of India.

Врач отметила, что в 35 лет возрастные изменения незаметны, но с медицинской точки зрения именно в этот момент снижается способность организма компенсировать стресс, недосып, сидячий образ жизни и плохое питание. По словам доктора, в этом возрасте, как правило, проблемы со здоровьем обратимы, но их важно вовремя заметить.

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В первую очередь Махаджан посоветовала проверить уровень сахара в крови, чтобы исключить преддиабет. Далее следует оценить риск инфаркта и инсульта, проверив показатели артериального давления и уровень холестерина. Третий важный тест — это анализ на функции печени и почек.

«Обязательно следует проверить главный термостат метаболизма — щитовидную железу», — объяснила врач. Она отметила, что нарушения в работе этого органа вызывают множество симптомов, которые легко списать на стресс или усталость, но со временем они могут иметь серьезные последствия. Пятым обязательным анализом Махаджан назвала тест на уровень витаминов D3 и B12. Она уточнила, что их дефицит может и не вызвать серьезные проблемы, но существенно снижает качество жизни.

Ранее врач-гинеколог Дмитрий Лубнин заявил, что не всем нужно повышать уровень ферритина. По его словам, если по анализам гемоглобин в норме и человек не жалуется на самочувствие, то пить препараты железа не нужно.

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