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12:41, 22 июня 2026Путешествия

Все московские аэропорты прекратили работу

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно прекратили работу
Алина Черненко

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Все четыре столичных аэропорта — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — временно прекратили работу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 12:33 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, временно закрылись воздушные гавани и других российских городов: Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Ижевска.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 84 беспилотных летательных аппарата на подлете к столице. Разрушений удалось избежать.

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