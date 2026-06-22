Все московские аэропорты прекратили работу

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский временно прекратили работу

Все четыре столичных аэропорта — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — временно прекратили работу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 12:33 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов. Кроме того, временно закрылись воздушные гавани и других российских городов: Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Ижевска.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 84 беспилотных летательных аппарата на подлете к столице. Разрушений удалось избежать.