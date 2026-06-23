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17:40, 23 июня 2026Интернет и СМИ

Эвелина Бледанс объяснила любовь Диброва к «молодым телочкам»

Телеведущая Бледанс заявила, что Диброву показаны отношения с молодыми девушками
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Телеведущая Эвелина Бледанс объяснила, почему ведущий Дмитрий Дибров, который старше своей бывшей жены Полины на 30 лет, любит молодых девушек. Своим мнение она поделилась в разговоре с «Телепрограммой»

Бледанс считает, что Диброву показаны отношения с девушками намного моложе его. «Дмитрий просто любит молодую энергию. В этом нет ничего такого. Это просто ЗОЖ. (...) Дмитрию прописаны молодые телочки, кобылочки, секси-производительницы, которые еще могут ему родить», — заявила телеведущая.

Она предположила, что рядом с ведущим всегда будут молодые спутницы, даже когда ему будет 90 лет.

Ранее Дибров объяснил, почему его интересуют девушки намного моложе его. Ведущий заявил, что выбор молодых возлюбленных обусловлен в том числе отцовскими чувствами.

До этого Дибров рассказал о жизни после развода. Он заявил, что состоит в отношениях. Новую избранницу он назвал умным и достойным человеком.

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