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21:13, 23 июня 2026Экономика

Клумбы поплыли по улицам российского города после дождя

Mash Iptash: В Казани клумбы и машины поплыли по улицам после дождя
Полина Кислицына (Редактор)

В Казани клумбы и машины поплыли по улицам после дождя. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Iptash.

На записи, снятой местной жительницей 23 июня, можно увидеть клумбу с цветами, которая проплывает между затопленными скамейками. «А клумба-то течет, плывет! Это реально шок-контент просто», — прокомментировала зрелище девушка.

На другом записанном жителями Казани видео в кадр попали автомобили, колеса которых наполовину утонули в воде, поскольку дороги фактически превратились в реки.

Помимо этого, на улице Вишневского дождем смыло большой кусок склона, превратив проезд по этому участку для водителей в трассу с препятствиями. Пешеходам пришлось не легче — казанцы оказались вынуждены по колено погружаться в дождевую воду. Некоторые из местных жителей стали переносить спутниц через огромные лужи на руках или на спине.

Представитель диспетчерской службы в разговоре с журналистами заявил, что не знает, почему ливневки в городе забиты.

С похожими проблемами из-за ливня Казань сталкивалась в начале июня.

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