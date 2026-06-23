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12:17, 23 июня 2026Бывший СССР

Лавров заявил о хамстве Зеленского в адрес Белоруссии

Лавров: Требования Зеленского «навести порядок» в Белоруссии были хамскими
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Требования президента Украины Владимира Зеленского «навести порядок» в Белоруссии были хамскими. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Имею в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе он сам займется наведением там порядка», — уточнил дипломат.

Глава МИД выразил слова поддержки Минску в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области.

ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области 17 июня. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. Жертвой атаки стала одна женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.

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