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18:55, 23 июня 2026Моя страна

Названы самые востребованные направления для путешествий по России в июле

Калининград стал самым популярным внутренним направлением для путешествий в июле
Алина Черненко

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Аналитики сервиса «Купибилет» назвали самые востребованные направления для путешествий по России в июле. Их исследование оказалось в распоряжении «Известий».

Безусловным фаворитом россиян стал Калининград — на этот город пришлось более чем в два раза больше бронирований, чем за занявший второе место Сочи. Средняя стоимость перелета туда составила 12,9 тысячи рублей (в одну сторону).

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Тем временем в Сочи билет в среднем обходился путешественникам в 22,2 тысячи рублей. В тройке лидеров также оказалась Махачкала со средней стоимостью перелета 13,1 тысячи рублей. Кроме того, в список популярных внутренних направлений вошли Владивосток и Минеральные Воды.

Ранее россияне назвали любимые направления летнего отдыха внутри страны. Самым популярным курортным городом стал Адлер в Краснодарском крае.

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