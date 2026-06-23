Названы самые востребованные направления для путешествий по России в июле

Калининград стал самым популярным внутренним направлением для путешествий в июле

Аналитики сервиса «Купибилет» назвали самые востребованные направления для путешествий по России в июле. Их исследование оказалось в распоряжении «Известий».

Безусловным фаворитом россиян стал Калининград — на этот город пришлось более чем в два раза больше бронирований, чем за занявший второе место Сочи. Средняя стоимость перелета туда составила 12,9 тысячи рублей (в одну сторону).

Тем временем в Сочи билет в среднем обходился путешественникам в 22,2 тысячи рублей. В тройке лидеров также оказалась Махачкала со средней стоимостью перелета 13,1 тысячи рублей. Кроме того, в список популярных внутренних направлений вошли Владивосток и Минеральные Воды.

Ранее россияне назвали любимые направления летнего отдыха внутри страны. Самым популярным курортным городом стал Адлер в Краснодарском крае.