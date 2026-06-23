Официальный курс доллара приблизился к 75 рублям

Официальный курс доллара вырос до 74,62 рубля

Банк России поднял официальный курс доллара, установленный на 24 июня, на 85 копеек. Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора, показатель вырос с 73,77 до 74,62 рубля.

Курс ЦБ приблизился к 75 рублям вслед за внебиржевым, который в первой половине дня в моменте превышал указанную отметку.

Также 23 июня впервые с начала мая поднялся выше 11 рублей юань. Официальный курс китайской валюты немного не дотянул до этого уровня, составив 10,99 рубля, а евро вырос на 89 копеек, до 85,48 рубля.

Крепкий курс нацвалюты ранее называли в числе причин падения котировок российского фондового рынка. Наметившееся в начале недели ослабление рубля эксперты объяснили в том числе снижением котировок нефти.