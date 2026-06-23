Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:10, 23 июня 2026Экономика

Официальный курс доллара приблизился к 75 рублям

Официальный курс доллара вырос до 74,62 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Банк России поднял официальный курс доллара, установленный на 24 июня, на 85 копеек. Как свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора, показатель вырос с 73,77 до 74,62 рубля.

Курс ЦБ приблизился к 75 рублям вслед за внебиржевым, который в первой половине дня в моменте превышал указанную отметку.

Также 23 июня впервые с начала мая поднялся выше 11 рублей юань. Официальный курс китайской валюты немного не дотянул до этого уровня, составив 10,99 рубля, а евро вырос на 89 копеек, до 85,48 рубля.

Крепкий курс нацвалюты ранее называли в числе причин падения котировок российского фондового рынка. Наметившееся в начале недели ослабление рубля эксперты объяснили в том числе снижением котировок нефти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал допустимую точку возобновления переговоров с Украиной

    Перебравшаяся в Африку россиянка рассказала о колдунах и кровавых жертвоприношениях

    Названа причина появления смерча в российском регионе

    В России захотели отменить госпошлину за регистрацию брака за счет разводящихся

    Доктор Мясников назвал абсолютно неправильным одно нововведение Минздрава

    ФИФА лишила аккредитации комментатора ЧМ-2026

    Врачи под Москвой спасли пациента с пересаженным сердцем после инфаркта

    Дачников призвали высадить в саду некоторые растения

    Онколог перечислила неочевидные симптомы рака

    Путин высказался о сильных позициях Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok