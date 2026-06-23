Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:48, 23 июня 2026Силовые структуры

Школьники попались на попытке убийства российского военного специальным ядом

В Новосибирской области два школьника получили 5 лет за попытку отравить военного
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Следком»

В Новосибирской области двух 15-летних российских школьников признали виновными в попытке расправы над военнослужащим. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 26 июля 2025 года молодые люди действовали по заданию спецслужб Украины, которые пообещали им деньги за успешное выполнение задания. Для совершения расправы подростки получили три емкости с опасным химическим веществом. Они нанесли специальный яд на ручку и боковое зеркало заднего вида на автомобиле жертвы, после чего сняли результат на камеру телефона для отчета перед кураторами.

Расправы удалось избежать. По независящим от школьников причинам, военнослужащий не пострадал, а юных диверсантов задержали представители правоохранительных органов. Приговор — 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

23 июня стало известно, что ФСБ предотвратила двойной теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Украинские силовики завербовали двух россиянок, которых планировали использовать втемную как террористок-смертниц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о тайной просьбе Франции к России

    Холанд предрек поражение сборной Норвегии в матче с Францией на ЧМ-2026

    Лавров сделал заявление о возобновлении переговоров по Украине

    Лавров с иронией ответил на обвинения ЕС в адрес Белоруссии

    Полковник заявил о сорванных планах ВСУ по наступлению на Крым

    Россиянам станет проще пользоваться государственными сервисами за рубежом

    Названа причина возникновения смерчей

    Стоматолог назвал железные причины удалить зуб мудрости

    В Африке заметили российский «Спартак» с китайским W85

    В Минобороны раскрыли подробности боев за Константиновку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok