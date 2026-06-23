Школьники попались на попытке убийства российского военного специальным ядом

В Новосибирской области два школьника получили 5 лет за попытку отравить военного

В Новосибирской области двух 15-летних российских школьников признали виновными в попытке расправы над военнослужащим. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, 26 июля 2025 года молодые люди действовали по заданию спецслужб Украины, которые пообещали им деньги за успешное выполнение задания. Для совершения расправы подростки получили три емкости с опасным химическим веществом. Они нанесли специальный яд на ручку и боковое зеркало заднего вида на автомобиле жертвы, после чего сняли результат на камеру телефона для отчета перед кураторами.

Расправы удалось избежать. По независящим от школьников причинам, военнослужащий не пострадал, а юных диверсантов задержали представители правоохранительных органов. Приговор — 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

23 июня стало известно, что ФСБ предотвратила двойной теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов в Пятигорске. Украинские силовики завербовали двух россиянок, которых планировали использовать втемную как террористок-смертниц.

