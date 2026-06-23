Принято решение для напавшего на детей в российском лагере мужчины

В Туве суд арестовал напавшего на детский лагерь «Орленок» мужчину на 2 месяца

В Туве суд арестовал напавшего на детский лагерь «Орленок» мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Республике Тыва.

По данным агентства, фигурант — житель Кызыла. Он обвиняется в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних воспитанников детского лагеря. Свою вину он признал частично. Мужчину заключили под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что обвиняемый ворвался в лагерь, выстроил детей в шеренгу и угрожал им убийством. Он избил их деревянной палкой, у нескольких детей зафиксированы ушибы и ссадины.