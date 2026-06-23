Пьяный пассажир самолета поссорился с возлюбленной, ударил полицейского и попал на видео

The Scottish sun: В Эдинбурге пассажир самолета Ryanair ударил кулаком в лицо полицейского

Пьяный пассажир самолета Ryanair поссорился с возлюбленной, ударил пытавшегося задержать его полицейского и попал на видео. Кадры публикует The Scottish sun.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из шотландсого Эдинбурга в аэропорт Пальма-де-Майорки, Испания, 16 июня. Пара пассажиров была пьяна уже на момент посадки в самолет. На борту мужчина и женщина поссорились и начали вести себя шумно. Члены экипажа не смогли успокоить дебоширов.

Прибывшая на вызов полиция попыталась вывести пьяного мужчину из лайнера, однако тот оказал сопротивление и ударил одного из правоохранителей в лицо кулаком. Тогда полицейским пришлось навалиться на пассажира втроем.

Ранее пьяный американец погулял голым по аэропорту во Флориде, США, ударил полицейского и был арестован. Уточняется, что нарушителем порядка оказался 36-летний Мартин Евтимов.