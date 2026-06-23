Россиянин несколько лет преследовал бывшую и присылал запрещенное видео ее сыну

В Москве арестовали мужчину, преследовавшего свою бывшую

В Москве арестовали мужчину, преследовавшего свою бывшую. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в 2023 году после расставания мужчина начал преследовать свою бывшую. Однажды он разложил в автомобиле пострадавшей тряпки с перцовой смесью, после чего залил монтажной пеной двери, а когда она застала его на месте преступления, распылил баллончик в лицо.

От его действий также психологически пострадал ее сын. Злоумышленник прислал ему смонтированное домашнее видео с его мамой.

Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по четырем статьям. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По этим статьям россиянину грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что нарушивший неприкосновенность частной жизни мужчина пойдет под суд.