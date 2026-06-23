Россиянке с четырьмя детьми пришлось ночевать в аэропорту Турции из-за задержки рейса

Россиянка с четырьмя детьми на 12 часов застряла в аэропорту Антальи из-за задержки рейса

Россиянка с детьми на 12 часов застряла в аэропорту турецкого курорта Анталья из-за задержки рейса «Уральских авиалиний». Об этом она рассказала Telegram-каналу «Крыша ТурДома».

Читательница издания уточнила, что они должны были отправиться в Казань 22 июня в 23:55, однако вылет перенесли на 12:15. Отель пассажирам авиакомпания не предоставила, и им пришлось ночевать в воздушной гавани.

«Встречали в аэропорту рассвет, я с четырьмя детьми, младшему два года. Ни поспать, ни отдохнуть, и неизвестно, когда реально улетим», — пожаловалась соотечественница.

Согласно данным на табло воздушной гавани, туристов должны доставить в Казань 23 июня в 16:30.

Ранее пассажиры авиакомпании Southwind более суток не могли вылететь с турецкого курорта Анталья в Москву. Люди с маленькими детьми были вынуждены спать в аэропорту.