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21:08, 23 июня 2026Культура

Стала известна причина смерти актера из сериала «Мосгаз»

Причиной смерти актера «Мосгаза» Вячеслава Рыбакова стала тяжелая онкология
Андрей Шеньшаков

Кадр: Школа-студия МХАТ / VK

Актер и доцент кафедры пластического воспитания артиста Школы-студии МХАТ Вячеслав Рыбаков ушел из жизни на фоне борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает aif.ru.

Артисту и педагогу был 51 год. По информации источника, член Гильдии режиссеров-педагогов по пластике продолжительное время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. На данный момент дата, время и место прощания со звездой неизвестны.

Рыбаков известен по ролям в проектах «Хор», «С неба и в бой», «Мосгаз. Дело № 4: Шакал», «Моими глазами».

Ранее народный артист РСФСР Михаил Ножкин, известный по ролям в фильмах «Хождение по мукам» и «Ошибка резидента», скончался в возрасте 89 лет.

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