В России угрозы Зеленского в адрес Белоруссии назвали «репликой дурака»

Баранец: Зеленский всеми способами пытается вовлечь Белоруссию в конфликт

На вопрос о том, почему глава Украины Владимир Зеленский стал активно угрожать Белоруссии, в беседе с «Царьградом» ответил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, Киев пытается сделать все возможное, чтобы втянуть Минск в конфликт, однако сам боится возможных последствий.

«Варианты развития могут быть быстрые. То, что на территории Белоруссии Зеленского волнуют радиолокационные станции — это реплика дурака. Потому что Лукашенко может таким же образом сказать: "Зеленский, убери танки, самолеты, радиолокационные станции на территории Украины, которая примыкает с Белоруссией"», — объяснил эксперт, добавив, что угрозы украинского президента в этом случае выглядят как «аргументы какой-нибудь пьяной бабушки, но не серьезного политика».

При этом Баранец уверен, что Белоруссия еще скажет свое слово об этой ситуации, но немного позже.

Ранее доцент факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Артем Барынкин заявил,что ультиматум Зеленского президенту Белоруссии с требованием демонтировать якобы расположенные в приграничных районах ретрансляторы связи для беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России демонстрирует явное намерение Киева эскалировать конфликт с Москвой.