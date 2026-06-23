В ВСУ рассказали о «воздушной охоте» российских войск

«РБК-Украина»: Российские операторы БПЛА ведут воздушную охоту на транспорт ВСУ

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ведут «воздушную охоту» на транспорт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал украинский командир саперного взвода с позывным Енот, передает «РБК-Украина».

По его словам, контроль над дорогами стал не менее важен, чем контроль над отдельными позициями. Военный подчеркнул, что из-за проблем с логистикой появляются задержки в поставках боеприпасов, ротации личного состава и эвакуации раненых.

Он отметил, что российские войска вкладывают в «воздушную охоту» на транспорт все больше ресурсов. При этом под атаку попадают даже дороги, находящиеся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения. Енот отметил, что российские военные стараются усложнить движение к фронту для ВСУ.

В последние дни Российская армия активно наносит удары по мостам, железнодорожным станциям и промышленным объектам украинской стороны, чтобы прервать логистические цепочки противника. Таким образом, Украину накрыла волна мощных взрывов. В частности, недавно под атакой оказались подконтрольная властям Киева часть Донбасса, а также Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Житомирская области. ВС РФ атаковали объекты и в Хмельницкой области, Полтаве, Черкасской, Одесской и Черниговской областях.