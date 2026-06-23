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18:58, 23 июня 2026Бывший СССР

В ВСУ рассказали о «воздушной охоте» российских войск

«РБК-Украина»: Российские операторы БПЛА ведут воздушную охоту на транспорт ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ведут «воздушную охоту» на транспорт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал украинский командир саперного взвода с позывным Енот, передает «РБК-Украина».

По его словам, контроль над дорогами стал не менее важен, чем контроль над отдельными позициями. Военный подчеркнул, что из-за проблем с логистикой появляются задержки в поставках боеприпасов, ротации личного состава и эвакуации раненых.

Он отметил, что российские войска вкладывают в «воздушную охоту» на транспорт все больше ресурсов. При этом под атаку попадают даже дороги, находящиеся достаточно далеко от линии боевого соприкосновения. Енот отметил, что российские военные стараются усложнить движение к фронту для ВСУ.

В последние дни Российская армия активно наносит удары по мостам, железнодорожным станциям и промышленным объектам украинской стороны, чтобы прервать логистические цепочки противника. Таким образом, Украину накрыла волна мощных взрывов. В частности, недавно под атакой оказались подконтрольная властям Киева часть Донбасса, а также Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Житомирская области. ВС РФ атаковали объекты и в Хмельницкой области, Полтаве, Черкасской, Одесской и Черниговской областях.

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