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06:00, 23 июня 2026Интернет и СМИ

Вынужденная заниматься сексом в машине из-за больной бабушки девушка попала в ДТП

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Samio20 / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником XcracktivitiesX рассказала о неожиданном последствии привычки заниматься сексом со своим партнером в его машине. По словам девушки, ей некомфортно делать это у себя дома, так как она ухаживает за тяжело больной бабушкой.

«Каждый такой вечер очень прост: мы разговариваем, слушаем музыку, а затем приступаем к делу. Однако прошлой ночью все пошло не по-плану. Он ездит на крошечной спортивной машине, так что места для развлечений и так довольно мало. Я еле умещаюсь, свернувшись калачиком на переднем сиденье, а тут еще его огромный половой член сверху. И я начинаю нервничать», — написала автор.

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Тем не менее ей удалось в какой-то момент устроиться поудобнее и перестать паниковать, начав получать удовольствие от процесса. Однако в этот момент ее парень вдруг в панике пересел обратно на водительское сидение. «Я лежу, тихонько посмеиваясь над тем, как он изо всех сил пытается перевернуться на бок со спущенными штанами, туго обмотанными вокруг лодыжек», — описала картину девушка.

После этого ей удалось понять, что случилось. В пылу страсти кто-то из них случайно отпустил ручной тормоз, из-за чего коробка передач переключилась в нейтральное положение, из-за чего машина очень быстро покатилась назад и устроила небольшое ДТП, встретившись со стоявшим рядом минивэном и оставив заметную вмятину на его переднем бампере.

«Мы оба просто сидели там какое-то время… тихо, напряженно, практически застыв, ожидая, услышит ли сосед удар и выйдет ли проверить. Он так и не вышел, но если бы сделал это, то увидел бы двух испуганных ребят с широко открытыми глазами, вспотевших и все еще полуголых», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit пожаловалась на своего 18-летнего бойфренда, который потерял интерес к сексу. По словам девушки, причиной проблемы стала ее потребность в стимуляции клитора.

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