Кенгуру cбил с ног восьмилетнюю девочку и попал на видео

Кенгуру пробрался в прачечную дома семьи из штата Южная Австралия и попал на видео. Об этом сообщает Nine News.
Инцидент произошел в городе Кубер-Педи. На записи камеры видеонаблюдения видно, что животное оказалось в помещении, отведенном хозяевами под прачечную. Когда на пороге появилась восьмилетняя девочка с матерью, кенгуру запаниковал и бросился на них. Он несколько раз подпрыгнул, потом cбил с ног маленькую австралийку и ускакал прочь.
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Как сообщает Nine News, девочка не пострадала, однако призналась, что кенгуру очень ее напугал.
Ранее сообщалось, что в Австралии крупный кенгуру попытался украсть домашнюю собаку и жестоко избил ее владельца. Кенгуру бросился на мужчину после того, как тот сумел освободить своего питомца.