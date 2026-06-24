Кенгуру cбил с ног восьмилетнюю девочку и попал на видео

В Австралии кенгуру прыгнул на восьмилетнюю девочку и попал на видео

Кенгуру пробрался в прачечную дома семьи из штата Южная Австралия и попал на видео. Об этом сообщает Nine News.

Инцидент произошел в городе Кубер-Педи. На записи камеры видеонаблюдения видно, что животное оказалось в помещении, отведенном хозяевами под прачечную. Когда на пороге появилась восьмилетняя девочка с матерью, кенгуру запаниковал и бросился на них. Он несколько раз подпрыгнул, потом cбил с ног маленькую австралийку и ускакал прочь.

Как сообщает Nine News, девочка не пострадала, однако призналась, что кенгуру очень ее напугал.

Ранее сообщалось, что в Австралии крупный кенгуру попытался украсть домашнюю собаку и жестоко избил ее владельца. Кенгуру бросился на мужчину после того, как тот сумел освободить своего питомца.