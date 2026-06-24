Расфасовавший сестру по пакетам россиянин хотел смыть в унитаз части ее тела

Расчленивший в Москве сестру мужчина пытался смыть в унитаз части ее тела

Расчленивший в Москве 57-летнюю сестру мужчина пытался смыть в унитаз части ее тела. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, перед преступлением фигурант поссорился с родственницей. Он расчленил ее и планировал избавиться от следов и улик. Он пытался смыть в унитаз фрагменты тела.

Как сообщает Baza, руководитель компании, в которой работала пострадавшая, забил тревогу, когда она не появилась на работе и перестала отвечать на звонки. Коллеги женщины приехали к ее дому, но им никто не открыл дверь. На следующий день начальник написал заявление в полицию. В итоге правоохранители добрались до квартиры потерпевшей, где обнаружили ее 55-летнего брата, а в одной из комнат — расфасованные по пакетам и ведрам останки потерпевшей.

Ранее сообщалось, что все произошло в квартире на улице Знаменской. Там были найдены пакеты с женскими частями тела. После начала расследования выяснилось, что это 57-летняя хозяйка квартиры. Как оказалось, она поссорилась со своим младшим братом и тот сначала изрезал ее ножом, а когда сестра перестала подавать признаки жизни, расчленил тело и расфасовал по пакетам и ведрам, имевшимся в помещении.