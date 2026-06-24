Раскрыт срок внедрения в России ЕГЭ по арабскому языку

Рособрнадзор: ЕГЭ по арабскому языку в России появится не раньше 2033 года

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по арабскому языку в России появится не раньше 2033 года. Срок внедрения нового экзамена для российских школьников раскрыли в Рособрнадзоре, передает «Интерфакс».

Как пояснили в ведомстве, к 2030 году в России должны будут разработать учебно-методическое обеспечение преподавания и изучения учебного предмета «Иностранный (арабский) язык» для среднего общего образования. Далее — к 2032 году экзамен должен быть апробирован.

«Таким образом введение ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2033 года», — заключили в Рособрнадзоре.

В 2024 году глава Минпросвещения Сергей Кравцов допустил появление нового предмета на ЕГЭ в качестве курса по выбору. Речь шла об арабском языке. В 2019 году в России впервые начали сдавать ЕГЭ по китайскому языку.