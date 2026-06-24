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21:54, 24 июня 2026Экономика

Россиянки назвали главный страх при покупке жилья

«Гранель»: 33 % россиянок боятся переезжать в новую квартиру из-за детского сада
Александра Качан (Редактор)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Многие россиянки боятся переезжать в новую квартиру, так как опасаются, что не смогут найти место для ребенка в детском саду. Об этом говорится в исследовании ГК «Гранель», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Инфраструктура для детей является ключевым фактором тревоги для 33 процентов женщин. При этом мужчины относятся к этому вопросу спокойнее: доля тех, кто не видит проблемы с устройством ребенка в сад после переезда, среди них составляет 41 процент, тогда как среди женщин — 27 процентов.

«Согласно нашему исследованию, для 46 процентов женщин близость детских садов и школ является главным фактором при выборе жилья, тогда как среди мужчин этот показатель составляет всего 22 процента», — рассказали в пресс-службе «Гранель».

Ранее стало известно, что каждая третья россиянка предпочитает жить в квартире не ниже чем на десятом этаже.

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