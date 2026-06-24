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19:00, 24 июня 2026Россия

Уничтожение ракетами трех высокопоставленных украинцев анонсировали в России

Подполковник запаса Иванников анонсировал уничтожение Сырского, Бровди и Иващенко
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия обязательно уничтожит трех высокопоставленных украинских военных, причастных к удару по автобусу со школьниками в Брянской области. Персональный ракетный удар по украинцам анонсировал российский военный эксперт, подполковник запаса Олег Иванников, его слова приводит «АиФ».

Как заявил Иванников, он имеет в виду уничтожение ракетами главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко и командующего украинскими беспилотными войсками Роберта Бровди.

Сейчас их местоположение устанавливается, и по этим персонажам будет нанесен персональный ракетный удар, где бы они ни находились. Российское высокоточное оружие способно залетать в окна наземных штабов, а также пробивать подземные бункеры

Олег Иванников

Иванников подчеркнул, что перечисленным лицам не скрыться от правосудия ни на одном из континентов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали охоту на несущих службу в Крыму российских военных из числа мобильных огневых групп, защищающих полуостров от беспилотников.

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