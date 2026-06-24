Уничтожение ракетами трех высокопоставленных украинцев анонсировали в России

Россия обязательно уничтожит трех высокопоставленных украинских военных, причастных к удару по автобусу со школьниками в Брянской области. Персональный ракетный удар по украинцам анонсировал российский военный эксперт, подполковник запаса Олег Иванников, его слова приводит «АиФ».
Как заявил Иванников, он имеет в виду уничтожение ракетами главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского, начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко и командующего украинскими беспилотными войсками Роберта Бровди.
Сейчас их местоположение устанавливается, и по этим персонажам будет нанесен персональный ракетный удар, где бы они ни находились. Российское высокоточное оружие способно залетать в окна наземных штабов, а также пробивать подземные бункеры
Иванников подчеркнул, что перечисленным лицам не скрыться от правосудия ни на одном из континентов.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали охоту на несущих службу в Крыму российских военных из числа мобильных огневых групп, защищающих полуостров от беспилотников.