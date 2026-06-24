В России высказались о приоритетных целях на Украине

Дандыкин: Киев должен быть полностью обесточен

Решительные удары наносятся по стратегической инфраструктуре ВСУ в ответ на атаки на российские города. О целях высказался в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Удары наносятся без лишних предупреждений… Есть понимание, что не надо даже предупреждать, просто бить, бить и бить», — сказал он.

Среди основных целей — цеха по производству ракет и сборке беспилотников, критическая инфраструктура, транспортная и логистическая система. Дандыкин отметил, что нужно разрушить логистику, чтобы противник не получал подкрепления. «Считаю, что Киев должен быть полностью обесточен», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев своими действиями пытается создать впечатление сильных позиций на случай возобновления переговоров, но реалии на поле боя другие. По словам главы государства, подразделения армии России ежедневно продвигаются вперед.