18-летний турист приехал с друзьями на курорт Европы, упал с балкона и не выжил

18-летний турист упал с балкона седьмого этажа дома в Гранаде и не выжил

Турист приехал с друзьями на курорт Европы, упал с балкона седьмого этажа и не выжил. Об этом пишет Olive Press News Spain.

Трагедия произошла утром в среду, 24 июня, в городе Альмуньекар в испанской провинции Гранада. После того как прохожие увидели на улице тело юноши, они вызвали на место экстренные службы.

Стражи правопорядка выяснили, что молодой человек снимал с друзьями квартиру в доме на набережной Пасео-дель-Альтильо. Накануне они ходили на вечеринку в честь Ночи Святого Хуана.

Власти пока не разглашают подробности о личности молодого человека. Расследованием инцидента занимается Гражданская гвардия Испании.

Ранее на другом испанском курорте, Тенерифе, 20-летний турист случайно упал с балкона в отеле. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.