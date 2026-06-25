Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:33, 25 июня 2026Путешествия

18-летний турист приехал с друзьями на курорт Европы, упал с балкона и не выжил

18-летний турист упал с балкона седьмого этажа дома в Гранаде и не выжил
Алина Черненко

Фото: Rene Bonilla / Shutterstock / Fotodom

Турист приехал с друзьями на курорт Европы, упал с балкона седьмого этажа и не выжил. Об этом пишет Olive Press News Spain.

Трагедия произошла утром в среду, 24 июня, в городе Альмуньекар в испанской провинции Гранада. После того как прохожие увидели на улице тело юноши, они вызвали на место экстренные службы.

Стражи правопорядка выяснили, что молодой человек снимал с друзьями квартиру в доме на набережной Пасео-дель-Альтильо. Накануне они ходили на вечеринку в честь Ночи Святого Хуана.

Власти пока не разглашают подробности о личности молодого человека. Расследованием инцидента занимается Гражданская гвардия Испании.

Ранее на другом испанском курорте, Тенерифе, 20-летний турист случайно упал с балкона в отеле. Он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы России на СВО

    Венгрия выступила против новой идеи ЕС по Украине

    Популярная российская блогерша высказалась о возрасте накануне дня рождения

    Россиянам напомнили о нюансах получения разрешения на строительство дома

    ВСУ расстреляли машину британского телеканала Sky News

    109-летняя женщина раскрыла простой секрет долголетия

    «Маша и Медведь» напугали Эстонию

    США и их союзники выступили с заявлением по Ормузскому проливу

    Туристка отбилась ножом от напавшего сожителя и оказалась под угрозой расстрела в Дубае

    Петербуржцам рассказали о погоде на «Алые паруса»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok